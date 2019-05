Santa Cruz ganha na estreia de Milton Mendes; Juventude lidera grupo na Série C

Com um gol nos acréscimos, o técnico Milton Mendes estreou no comando do Santa Cruz com uma virada, por 2 a 1, em cima do ABC, neste sábado, no estádio do Arruda, no Recife. Ainda pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, o Náutico segurou o empate por 1 a 1 contra o Confiança, em Sergipe, pelo Grupo A. No Sul, São José-RS e Juventude empataram por 1 a 1 e o resultado deixou o time de Caxias do Sul (RS) isolado na liderança do Grupo B.

A vitória do Santa Cruz na estreia de Milton Mendes, na vaga de Léston Júnior, tirou o Santa Cruz da lanterna. Agora o clube tricolor pernambucano soma quatro pontos e ocupa a quinta posição. O ABC tem quatro, em oitavo lugar.

Esta foi a segunda derrota seguida do time potiguar sob o comando de Sérgio Soares, que antes tinha perdido para o Botafogo-PB por 2 a 1. O visitante abriu o placar com Jefinho, aos 27 minutos do segundo tempo, mas o Santa Cruz empatou com Pipico, de pênalti, aos 31, e virou com Misael, aos 47.

O empate fora de casa deixou o Náutico com sete pontos, em terceiro lugar, atrás de Sampaio Corrêa, com oito, e Atlético Acreano, com 10. O Confiança é sétimo, com cinco pontos.

Na briga gaúcha, houve igualdade entre São José e Juventude, em Porto Alegre. O empate foi importante para o clube de Caxias do Sul, líder isolado do Grupo B com nove pontos. O da capital é quinto, com seis.

Neste domingo vão ser disputados sete jogos. Os 20 clubes estão divididos em dois grupos de 10. Eles se enfrentam em dois turnos, em um total de 18 jogos. Os quatro melhores avançam às quartas de final, enquanto que os dois piores de cada chave vão ser rebaixados para a Série D em 2020.

Confira a 5.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Confiança-SE 1 x 1 Náutico-PE

São José-RS 1 x 1 Juventude-RS

Santa Cruz-PE 2 x 1 ABC-RN

Domingo

15h30

Ypiranga-RS x Tombense-MG

16 horas

Remo-PA x Atlético Acreano-AC

17 horas

Globo-RN x Treze-PB

Sampaio Corrêa-MA x Ferroviário-CE

Luverdense-MT x Volta Redonda-RJ

18 horas

Botafogo-PB x Imperatriz-MA

Boa-MG x Paysandu-PA