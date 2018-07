Santa Cruz goleia por 6 a 0 e volta ao G4 na Série C

Os gols do time gaúcho foram anotados por Dênis Marques (três), Raul, Flávio Caça-Rato e Sandro Manuel. A vitória deixou o Santa Cruz em quarto lugar, com 17 pontos, igualando a pontuação dos três times que estão acima: Luverdense, Cuiabá e Sampaio Corrêa. Por enquanto, quem sai do grupo de elite é o Fortaleza, com 16 pontos, que domingo vai sair diante do Sampaio Corrêa, no Maranhão.

OUTROS JOGOS - Em Caxias do Sul (RS), o Caxias não superou a retranca do Duque de Caxias. Mesmo assim, o time gaúcho atingiu os 18 pontos, igual ao líder Guarani, que domingo enfrenta o Crac, em Catalão (GO), pelo Grupo B.

O Mogi Mirim conquistou a sua quinta vitória em casa e atingiu os 16 pontos, em terceiro lugar, ao bater o Betim, por 2 a 0, com gols de Serginho e Gilberto, de bicicleta. O quarto é o Vila Nova, que vai receber o Macaé.

No Rio de Janeiro, o Madureira goleou o Barueri por 6 a 0 e ganhou novo ânimo na tabela, onde aparece com 12 pontos, em sexto lugar. O Betim continua com nove, o Barueri com oito e o Duque de Caxias, com seis pontos, em penúltimo lugar, só na frente do Crac, com cinco.

A nona rodada será completada domingo com mais quatro jogos pelo Grupo A e dois jogos pelo B. Ao término do returno, apenas os quatro primeiros colocados de cada grupo vão chegar à segunda fase. Os três piores do Grupo A serão rebaixados e os dois piores do Grupo B também vão participar da Série D em 2014.

Confira os jogos da nona rodada:

Sábado

Madureira 6 x 0 Barueri

Caxias 0 x 0 Duque de Caxias

Mogi Mirim 2 x 0 Betim

Santa Cruz 6 x 0 Treze

Domingo

10 horas

Vila Nova x Macaé

16 horas

Crac-GO x Guarani

Águia-PA x Luverdense-MT

17 horas

Baraúnas-RN x CRB

Cuiabá x Brasiliense

19 horas

Sampaio Corrêa x Fortaleza