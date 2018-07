Santa Cruz homenageia torcida e estádio em novo uniforme

O Santa Cruz apresentou nesta terça-feira o novo uniforme para a temporada 2015, data em que o clube completa 101 anos de existência. Em parceria com a Penalty, fornecedor de material esportivo há seis anos, o time pernambucano decidiu homenagear sua torcida e o estádio do Arruda.

A camisa contém uma marca d'água das famosas arquibancadas e um selo: "Torcida mais apaixonada do planeta". A camisa 1 é branca, com uma faixa preta e vermelha na horizontal e com gola "careca". A camisa 2 é toda listrada nas cores tradicionais, com gola V.

"A ideia de fazer menções ao estádio e à torcida nas camisas deste ano tem como objetivo destacar a relevância de ambos na trajetória e conquistas do clube", disse o diretor de Marketing da Penalty, Rafael Gouveia.

O diretor também destacou o tecido leve, ideal para o clima do Nordeste. O novo uniforme já foi apresentado à torcida na estreia do Campeonato Pernambucano.

No "Clássico das Multidões" contra o Sport, o Santa acabou derrotado por 3 a 0. O clube se reformulou e investiu no ataque: tem Anderson Aquino (ex-Coritiba) e Bruno Mineiro (ex-Goiás) como principais destaques.