Santa Cruz, Macaé e Caxias vacilam na Série C Nem a estreia do técnico Vica foi capaz de ajudar o Santa Cruz a vencer de novo no Campeonato Brasileiro da Série C. Mesmo atuando em casa, dentro do Estádio do Arruda, no Recife, o atual tricampeão pernambucano não foi além do empate sem gols com o CRB neste sábado. Com isso, desperdiçou a chance de chegar ao G4, a zona de classificação, do Grupo A. No Grupo B, mesmo sem jogar, o Guarani lidera sozinho, porque seus concorrentes mais diretos - Macaé e Caxias - vacilaram na abertura da 11ª rodada.