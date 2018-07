Santa Cruz marca gol no final e ganha da Portuguesa Com um gol já aos 41 minutos do segundo tempo, marcado por Léo Gamalho, o Santa Cruz ganhou da Portuguesa por 1 a 0, nesta terça-feira à noite, no Estádio do Arruda, no Recife, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Assim, o time pernambucano chegou aos 30 pontos e deixou a Lusa estacionada na vice-lanterna, ainda com 17 pontos.