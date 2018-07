Santa Cruz perde para o ABC e fica na beira da zona de rebaixamento da Série B O Santa Cruz tem grandes chances de terminar a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na zona de rebaixamento. Nesta sexta-feira, o time pernambucano voltou ao gramado do estádio do Arruda, no Recife, e mesmo atuando com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo perdeu para o ABC por 1 a 0.