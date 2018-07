Santa Cruz recebe a Chapecoense para encerrar jejum de sete jogos sem vitória

O Santa Cruz vem de uma sequência de sete jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro e precisa reagir para encurtar a distância em relação aos times que estão fora da zona de rebaixamento. Nesta quarta-feira, às 16 horas, a equipe recebe a Chapecoense, na Arena Pernambuco, pela 23.ª rodada da competição.

A última vitória do time pernambucano foi o 3 a 0 sobre o América-MG, em 17 de julho, pela 15.ª rodada do Brasileirão. De lá para cá, o Santa Cruz amargou cinco derrotas e dois empates. Resultados que o mandaram para a 19.ª e penúltima colocação, a seis pontos de distância de sair da degola. Só está à frente do América-MG.

Para a partida, o técnico Doriva não poderá contar com o atacante Keno e o volante Derley, que levaram o terceiro cartão amarelo na derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, na última rodada da competição.

Arthur voltará a ter uma oportunidade entre os titulares do ataque e Jadson entrará no meio de campo. A boa notícia é que o atacante Grafite, que chegou a ser poupado dos treinos no início da semana por conta de uma pancada na cabeça, foi confirmado entre os titulares.