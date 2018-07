Santa Cruz recebe a Ponte Preta para interromper sequência negativa no Brasileiro O Santa Cruz recebe a Ponte Preta nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio do Arruda, no Recife, pela 12.ª rodada, na tentativa de interromper a sequência de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Os maus resultados consecutivos mandaram o time pernambucano para a zona de rebaixamento.