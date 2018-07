Santa Cruz recebe o América-MG para tentar evitar queda ao término da rodada

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz recebe o América-MG, o penúltimo colocado, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio do Arruda, no Recife, com o objetivo de evitar o rebaixamento ao término desta 34.ª rodada da competição.

O time pernambucano tem apenas 24 pontos conquistados até aqui. Se não vencer a partida, não terá mais chances de chegar a pontuação do 16.º colocado. Atualmente, a posição é do Internacional, que tem 38 pontos. A partir da próxima rodada haverá apenas 12 em disputa.

A situação, no entanto, é tão complicada que a queda para a Série B pode acontecer mesmo com vitória. Basta que o Internacional vença o Palmeiras e o Coritiba ao menos empate contra o Atlético Mineiro, em casa.

Preocupado apenas com o duelo deste domingo, o técnico Adriano Teixeira confirmou a escalação da equipe que entrará em campo. A principal novidade é a entrada do zagueiro Wellington na vaga de Neris, que está com caxumba.

O restante da equipe é a mesma que empatou com o Internacional por 1 a 1 na última rodada. Léo Moura continua como titular no meio de campo e Vítor permanece na lateral direita.