Santa Cruz renova com Zé Teodoro por mais um ano

"Hoje é um dia importante para o clube. Eu vim para cá acompanhar pessoalmente tudo aquilo que a diretoria tem para me dizer. Tomamos algumas decisões e eu decidi aceitar mais uma vez o desafio. Fico muito feliz e satisfeito em dar continuidade ao projeto, trabalhando com pessoas sérias", disse Zé Teodoro, ex-jogador do São Paulo.

O presidente executivo do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto, também comemorou a permanência do treinador, que chegou ao Arruda há um ano. "O contrato de Zé Teodoro foi feito nos mesmos termos do que foi feito ano passado. Ele está dentro do possível para o clube e tem como objetivo maior todo um planejamento ideal para o clube e para o treinador. A parte financeira coube dentro daquilo que o Santa Cruz é hoje e o treinador entendeu isto", afirmou o mandatário tricolor.

O clube vive uma grande crise financeira e não deverá montar um elenco de peso para a disputa do Campeonato Pernambucano e da Série C. Zé Teodoro sabe disso. "Vamos começar alguns contatos. Quero aproveitar para pedir paciência ao torcedor e dizer que contamos com o apoio de todos. O Santa Cruz está no caminho certo. Vamos sempre manter os pés no chão, com muita humildade e continuar trabalhando para buscar surpreender mais em 2012", afirmou o treinador.