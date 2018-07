Santa Cruz segura empate com Sport e fatura bi pernambucano

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0 em casa, o Santa Cruz anulou o ataque do Sport neste domingo, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, manteve o empate por 0 a 0 e conquistou o bicampeonato pernambucano, o seu 29.º na história. Este foi o segundo título do time coral em uma semana, pois a equipe do técnico Milton Mendes levantou a taça da Copa do Nordeste no domingo passado.

Com um bom posicionamento tático e a presença segura do goleiro Tiago Cardoso, o Santa Cruz conseguiu segurar bem as investidas do arquirrival. No entanto, o domingo foi mais especial para o atacante Grafite, que conquistou pela primeira vez um título como capitão do Santa Cruz.

Agora as duas equipes pernambucanas voltam as suas atenções para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série A. No sábado, o time rubro-negro encara o Flamengo fora de casa. O Santa Cruz volta à primeira divisão diante do Vitória, no dia seguinte, no estádio do Arruda, no Recife. No entanto, antes do jogo contra os baianos, o time tricolor entra em campo contra o Vitória da Conquista-BA, pela Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 0 SANTA CRUZ

SPORT - Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Oswaldo Henríquez, Durval e Renê; Rithely, Luiz Antonio (Lenis), Gabriel Xavier, Everton Felipe (Matheus Ferraz) e Mark González; Vinícius Araújo (Túlio de Melo). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Vítor, Neris, Danny Morais e Tiago Costa; Wellington, Uillian Correia e Lelê (Wallyson); Arthur, Grafite (Bruno Moraes) e Keno (Alemão). Técnico: Milton Mendes.

CARTÕES AMARELOS - Renê, Rithely, Luiz Antonio e Túlio de Melo (Sport); Tiago Cardoso, Lelê e Grafite (Santa Cruz).

ÁRBITRO - Sebastião Rufino Ribeiro Filho (PE).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE).