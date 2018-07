Santa Cruz só empata com Icasa e é vaiado no estádio Arruda

Sob o comando do técnico interino Adriano Teixeira, o Santa Cruz manteve a sua rotina de empates na Série B, ao ficar no 1 a 1 com o Icasa, neste sábado à tarde, no Estádio da Arruda, no Recife, pela 24.ª rodada. Há sete jogos sem vencer e com dez empates na competição, o time pernambucano deixou o campo vaiado por sua torcida.

Diante de um adversário que está na zona de rebaixamento - o Icasa chegou aos 21 pontos neste sábado -, o Santa Cruz não conseguiu vencer e foi a 31 pontos, cada vez mais longe da briga pelo acesso. Contratado para substituir o demitido Sérgio Guedes, Oliveira Canindé só assistiu ao jogo nas tribunas do Estádio do Arruda.

O primeiro tempo começou movimentado, com os dois times buscando o ataque. Aos oito minutos, o goleiro Corsatto fez grande defesa para o Icasa, num chute de Léo Gamalho. Logo depois, o árbitro viu um pênalti quando Albano se enroscou com Danilo Pires na área. Na cobrança, Léo Gamalho bateu forte e fez 1 a 0 para o Santa Cruz.

A reação do Icasa foi rápida. Três minutos depois de levar o gol, Lucas Gomes dominou a bola no lado esquerdo da área, tirou um zagueiro e bateu no ângulo, empatando o jogo aos 13. Isso tirou a tranquilidade do Santa Cruz, que já foi para o intervalo sob vaias de sua torcida no Arruda.

Na segunda etapa, pouca coisa mudou. O Santa Cruz não conseguiu penetrar na bem armada defesa do Icasa. E, com o tempo, o time pernambucano caiu de produção, errando muitos passes e facilitando a marcação do adversário. A última chance aconteceu já aos 43 minutos, num chute de longe de Tony.

Na terça-feira, acontece a 25.ª rodada da Série B, com todos os 10 jogos. O Santa Cruz recebe o Oeste no Recife, enquanto o Icasa visita o Bragantino.

FICHA TÉCNICA:

SANTA CRUZ 1 X 1 ICASA

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Tony, Renan Fonseca, Everton Sena e Julinho (Renatinho); Bileu, Santo Manoel, Danilo Pires (Cassiano) e Wescley; Keno (Pingo) e Léo Gamalho. Técnico: Adriano Teixeira (interino).

ICASA - Busatto; Ivanilson, Naylhor, Gilberto e Zeca; Albano, Dodó, Rodrigo Vitor (Fernando Sobral) e Danilo Cintra (Eliomar); Eric (Bismark) e Lucas Gomes. Técnico: Vladimir de Jesus.

GOLS - Léo Gamalho (pênalti), aos 10, e Lucas Gomes, aos 13 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Antônio Neuriclaudio Costa (AC).

CARTÃO AMARELO - Rodrigo Vitor (Icasa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Arruda, no Recife (PE).