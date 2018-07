Santa Cruz só empata com Oeste e continua sem vencer na Série B

ITÁPOLIS - Contando com uma noite inspirada do goleiro Tiago Cardoso, o Santa Cruz arrancou um empate por 1 a 1 contra o Oeste, nesta terça-feira, no estádio dos Amaros, em Itápolis (SP), em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Everton Sena abriu o placar para os visitantes, mas Dênis deixou tudo igual. Com o empate, o time paulista chegou aos seis pontos, assim como o do Recife, que segue sem vencer na competição.

Jogando em casa, foi o Oeste quem tomou a iniciativa ofensiva. Com um meio de campo consistente, o time comandado por José Macena tinha maior posse de bola, mas esbarrava na boa defesa do adversário, que criava seus melhores lances nos contra-ataques.

Aproveitando rebote em cobrança de falta de Nininho, Everton Sena abriu o placar para o Santa Cruz aos 18 minutos. Dois minutos depois, porém, os mandantes chegaram ao empate com Dênis em linda cobrança de falta.

Buscando a vitória, o Oeste mudou de postura no segundo tempo e foi em busca da virada. Com isso, coube ao goleiro Tiago Cardoso se transformar no grande destaque do confronto. Ele fez ao menos três grandes defesas, em chutes de João Denoni, Lelê e Serginho. Na base do contragolpe, Flávio Caça-Rato, que entrara na segunda etapa no lugar de Danilo Pires, ainda tentou, mas o confronto acabou empatado.

O Oeste volta a campo nesta sexta, fora de casa, para enfrentar o Bragantino, às 19h30. Já o Santa Cruz recebe o América-MG no mesmo dia e horário. Os jogos são válidos pela sexta rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 x 1 SANTA CRUZ

OESTE - Paes; Alex Silva, César Gaúcho, Henrique Matos e Dênis (Helton Luiz); Leandro Melo, Nando (Fernandinho), João Denoni e Serginho; Diogo Acosta (Borebi) e Lelê. Técnico: José Macena.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Nininho, Everton Sena, Renan Fonseca e Renatinho; Sandro Manoel, Danilo Pires (Flávio Caça-Rato), Memo e Carlos Alberto (Raul); Pingo e Léo Gamalho (Betinho). Técnico: Sérgio Guedes.

GOLS - Everton Sena, aos 18, e Dênis, aos 20 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lelê, Denis, Henrique Mattos e João Denoni (Oeste); Flávio Caça-Rato e Carlos Alberto (Santa Cruz).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).