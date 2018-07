Santa Cruz tenta abrir vantagem contra desfalcado Atlético-PR pela Copa do Brasil

A Copa do Brasil já está nas oitavas de final, mas para muitos clubes, a estreia ocorre apenas nesta quarta-feira. Campeão da Copa do Nordeste no ano passado, o Santa Cruz garantiu vaga direta nesta fase, assim como o Atlético Paranaense, que disputa a Copa Libertadores. Os dois times se enfrentam às 21h45, no estádio do Arruda, em Recife, no jogo de ida desta fase.

Eliminado da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz coloca todas as suas fichas nesta competição. Rebaixado no Brasileirão do ano passado, o clube de Pernambuco perdeu muitas estrelas, mas apostou no treinador Vinícius Eutrópio, que vem fazendo um bom trabalho. "Nós temos que fazer uma vantagem em nosso campo", alerta o técnico.

O Atlético-PR sofreu um baque no último final de semana ao perder o Campeonato Paranaense para o rival Coritiba. Na Copa Libertadores, o time de Paulo Autuori também está em situação complicada, na terceira posição do Grupo 4. "Temos sofrido com a maratona de jogos, então precisamos ter cautela", disse Paulo Autuori.

O Santa Cruz tem duas dúvidas para o confronto. Titulares absolutos no esquema proposto pelo técnico Vinícius Eutrópio, o meia Léo Costa e o atacante Halef Pitbull estão fora das atividades desde a última quarta-feira, quando o time pernambucano foi eliminado da Copa do Nordeste pelo Sport.

O Atlético-PR está com a situação ainda mais complicada. No total, Paulo Autuori terá oito desfalques, que sequer viajaram para a capital pernambucana. O lateral-direito Jonathan, o zagueiro Thiago Heleno, o volante Deivid, o meia Carlos Alberto, os meia-atacantes Felipe Gedoz, Nikão e Pablo estão lesionados.

As ausências ocorrem justamente no período em que o time de Curitiba vive uma maratona de jogos, que incluem as estreias na Copa do Brasil e no Brasileirão, partidas na Libertadores e das finais do estadual.