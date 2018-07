Santa Cruz joga para evitar rebaixamento antecipado

Mesmo com chances concretas de ser matematicamente rebaixado já nesta rodada, a 35.ª do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz encara o Coritiba no estádio Couto Pereira, em Curitiba, nesta quarta-feira, às 21 horas, buscando manter o embalo da vitória sobre o América-MG.

O último triunfo do Santa Cruz havia sido apenas na 25.ª rodada, contra o Atlético Paranaense, em meados de setembro. Uma vitória do Internacional, nesta quinta-feira, sobre a Ponte Preta, e um empate do Vitória no mesmo dia, contra o Santos, já rebaixam o time pernambucano. Assim, a ideia é manter o embalo e terminar a competição de maneira mais sólida.

Técnico interino do Santa Cruz, Adriano Teixeira já projeta o próximo ano e comenta sobre o seu desejo de permanecer no comando. "Sou um profissional da casa. Estou totalmente tranquilo em relação a isso. Se chegar outro profissional e eu tiver de voltar para a minha função, sem problema nenhum. Caso eu fique, é diferente. A gente vai sentar e planejar 2017. Vou continuar trabalhando, estudando e buscando o meu espaço".

Para enfrentar o Coritiba, Adriano Teixeira já antecipou que Luan Peres, voltando de suspensão, formará a dupla de zaga com Danny Morais. O restante do time deve ser o mesmo do triunfo sobre o América-MG.