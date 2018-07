Santa Cruz vence Ceará com gol no fim e encosta no G- 4 da Série B

Santa Cruz e Ceará pisaram no gramado da Arena Pernambuco, na tarde deste sábado, com objetivos parecidos, apesar do abismo que os separa na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Dentro da zona de rebaixamento, o time cearense não tinha chances de sair nesta rodada, assim como o Santa Cruz não apresentava possibilidades de entrar no G4, zona de acesso. Mas uma vitória era essencial para os dois lados continuarem vivos em suas respectivas brigas. No fim da partida válida pela 27.ª rodada, o time de Pernambuco se deu melhor e venceu por 2 a 1.

Com o resultado, o Santa Cruz subiu para a quinta colocação e está a dois pontos do G4, com 44. Logo acima estão Bahia, quarto colocado, e Vitória, terceiro colocado, ambos com 46 pontos. Já o Ceará continua na zona de rebaixamento, na 17.ª colocação, com os mesmos 25 pontos que tinha quando entrou em campo.

O Santa Cruz começou o primeiro tempo embalado pela torcida e fez valer o fator casa. Criou as melhores oportunidades do jogo e viu o goleiro Luís Carlos salvar a meta cearense pelo menos quatro vezes, em uma grande atuação.

Na segunda etapa, o Santa abriu o placar com um gol de pênalti, marcado por Grafite, aos nove minutos. Mas o Ceará surpreendeu e foi buscar o empate. Aos 22 minutos, Ricardinho arriscou de fora da área e contou com um desvio em Diego Sacommn para balançar as redes.

Melhor no jogo, por pouco o time cearense não conseguiu a virada. Como não fez, o time da casa chamou a responsabilidade e matou a partida no finalzinho, com um gol de Vitor, de cabeça, aos 44 minutos.

Na próxima rodada, o Santa Cruz vai a São Luis enfrentar o Sampaio Corrêa, no sábado. Já o Ceará volta à Arena Castelão para enfrentar o Oeste.

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 2 X 1 CEARÁ

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Vitor, Danny Morais, Diego Sacoman e Allan Vieira; Wellington Cezar, João Paulo (Bruno Morais), Daniel Costa (Vinícius Reche) e Nathan (Diego Campos); Lelê e Grafite. Técnico - Marcelo Martelotte.

CEARÁ - Luís Carlos; Tiago Cametá (Júlio César), Sandro, Charles e Victor Luís; Carlão (Baraka), Guilherme Andrade, Ricardinho (Ricardo Conceição) e Mazola; Rafael Costa e Wescley. Técnico - Marcelo Cabo.

GOLS - Grafite, aos nove, Ricardinho, aos 22, e Vitor, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Antônio Neuriclaudio Costa (AC).

CARTÕES AMARELOS - Vitor (Santa Cruz); Tiago Cametá, Sandro, Baraka e Carlão (Ceará).

RENDA - R$ 286.940,00.

PÚBLICO - 14.558 total.

LOCAL - Arena Pernambuco, em Recife (PE).