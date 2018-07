Santa Cruz vence confronto direto, deixa a zona de rebaixamento e afunda o Goiás

O Santa Cruz conquistou uma importante vitória na briga contra o rebaixamento. Nesta sexta-feira, pela 24ª rodada da Série B, o time pernambucano recebeu o Goiás no estádio do Arruda, em Recife, ganhou por 3 a 0 e deixou a zona de rebaixamento.

A vitória levou o Santa Cruz à 15.ª posição, com 27 pontos, dois a mais do que o próprio Goiás, que agora está em 17º, na zona de descenso. O time mandante não vencia desde o dia 18 de julho, quando bateu o Vila Nova por 1 a 0, pela 15.ª rodada. De lá para cá foram nove partidas - com dois empates e sete derrotas.

Nem deu tempo para que as equipes se estudassem e o Santa Cruz já partiu para o ataque, abrindo o placar no segundo minuto de jogo. André Luís cruzou da esquerda e João Paulo se antecipou à defesa esmeraldina para completar de cabeça.

O Goiás tentou responder após o gol, mas errava muito no meio de campo. O experiente Andrezinho era o responsável pela armação de jogadas, mas não conseguia municiar Tiago Luís e Carlos Eduardo. O Santa Cruz respondia em velocidade e era quem criava os principais lances de perigo, mas também pouco acionava o centroavante Grafite, que pouco participou da primeira etapa. Após o intervalo, o visitante voltou mais ligado e chegou a marcar em lançamento de Andrezinho para Carlos Eduardo, mas a jogada foi anulada porque o atacante estava impedido. A resposta do mandante foi aos 20 minutos, quando André Luís cobrou escanteio, Grafite subiu mais do que o marcador e cabeceou no travessão.

Nos minutos finais, o Goiás teve de se lançar ao ataque e deixou espaço para o time pernambucano definir o jogo. Com dois gols no fim, um aos 39 e outro aos 42, Bruno Paulo garantiu a vitória. Primeiro o atacante recebeu sozinho de João Paulo e bateu na saída do goleiro. Apenas três minutos depois ele invadiu a área pela esquerda, deu belo drible em Andrezinho e fechou o placar.

O Santa Cruz volta a campo na próxima sexta-feira, quando encara o Londrina, no Estádio do Café, no Paraná. E, no sábado, o Goiás recebe o Paysandu, no estádio Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 3 X 0 GOIÁS

SANTA CRUZ - Júlio Cesar; Nininho, Sandro, Anderson Salles e Tiago Costa; João Ananias, Derley (Wellington Cézar) e Thiago Primão; André Luís (Bruno Paulo), Grafite (Ricardo Bueno) e João Paulo. Técnico: Marcelo Martelotte.

GOIÁS - Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Matheus Ferraz, Alex Alves e Carlinhos (Micael); Victor Bolt (Elyeser), Ramires (Aylon), Léo Sena e Andrezinho; Tiago Luís e Carlos Eduardo. Técnico: Sílvio Criciúma.

GOLS - João Paulo, aos 2 minutos do primeiro tempo; Bruno Paulo, aos 39 e aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

CARTÕES AMARELOS - Nininho, Tiago Costa e Augusto (Santa Cruz); Aylon (Goiás).

RENDA - R$ 21.840,00.

PÚBLICO - 5.206 pagantes.

LOCAL - Estádio do Arruda, em Recife (PE).