Santa Cruz vence Criciúma e encosta no G4 da Série B O Santa Cruz segue brigando pelo acesso a Série A. Na noite desta terça-feira, o time pernambucano bateu o Criciúma por 2 a 0 no Estádio do Arruda, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time da casa chegou aos 52 pontos, apenas dois abaixo do Bahia, com 54, atual quarto colocado, que só entra em campo pela rodada no sábado, quando enfrenta o líder Botafogo, no Engenhão.