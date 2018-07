Santa Cruz vence fácil fora de casa, respira e afunda o América-MG

O América-MG completou neste domingo seis jogos seguidos sem vitória, e sem marcar gols, ao perder por 3 a 0 para o Santa Cruz em casa, no Independência, em partida disputada pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da equipe pernambucana foram marcados por Tiago Costa, Marcílio e Arthur. O América-MG ainda perdeu um pênalti, batido por Osman, quando era derrotado por 1 a 0.

Com o resultado, o time mineiro segue afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro, com somente oito pontos. O Santa Cruz, que venceu a primeira fora de casa, vai a 17 e, momentaneamente, ocupa da 14.ª posição na tabela, deixando a zona do rebaixamento.

O primeiro gol da equipe visitante aconteceu aos oito minutos do primeiro tempo. Osman perdeu dividida de bola com Tiago Costa, que invadiu a área e chutou sem chances para João Ricardo. Aos 13, o árbitro marcou empurrão na área de Neris sobre Alan Mineiro. Osman bateu no meio do gol e Tiago Cardoso defendeu com os pés.

A oportunidade desperdiçada desestabilizou o já frágil psicológico dos anfitriões, que sofreram o segundo gol somente dois minutos depois. Após cobrança de escanteio da direita e desvio da zaga, Marcílio, da meia-lua, aproveitou a sobra e chutou no canto direito do goleiro.

Com a vantagem no placar e um adversário mal armado em campo, o Santa Cruz apenas esperou o fim do primeiro tempo. O América-MG foi para o vestiário sob vaias.

Logo no início da etapa final, saiu o terceiro, marcado por Arthur, aos 10 minutos. O jogador recebeu ótimo passe de Léo Moura e chutou no canto esquerdo superior de João Ricardo. A torcida americana, com o terceiro gol, começou a deixar o estádio. Três minutos depois, Arthur por pouco não marcou de novo em dois chutes consecutivos defendidos por João Ricardo.

O goleiro mineiro salvou outra aos 33 minutos, em chute forte de Marion, que entrou em substituição a Grafite. Fim de jogo no Independência. O América-MG perdeu mais uma e agora terá que buscar a recuperação em Cariacica (ES), na segunda-feira, dia 25, contra o Flamengo, às 20h no Estádio Kléber Andrade. O Santa Cruz joga no próximo sábado, em casa, no Arruda, contra o Coritiba às 18h30.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 3 SANTA CRUZ

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Pablo, Roger, Adalberto e Bruno Teles (Sávio); Leandro Guerreiro (Claudinei), Juninho, Gilson, Alan Mineiro (Danilo Barcelos) e Osman; Danilo Dias. Técnico: Sérgio Vieira.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Léo Moura, Neris, Danny Morais e Tiago Costa; Uillian Correia (Derley), Marcílio (Jadson) e João Paulo; Arthur, Keno e Grafite (Marion). Técnico: Milton Mendes.

GOLS - Tiago Costa, aos oito, e Marcílio, aos 16 minutos do primeiro tempo. Arthur, aos 10 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Neris, Pablo, Grafite, Gilson.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).