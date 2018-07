Santa Cruz vira em cima do líder Fortaleza na Série C

SÃO PAULO - No duelo nordestino disputado neste sábado, o Santa Cruz levou a melhor sobre o Fortaleza e ganhou de virada por 2 a 1, no Estádio do Arruda, no Recife, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Apesar da derrota, o time cearense lidera o Grupo A, com 10 pontos, um a mais do que o rival pernambucano, que, no entanto, tem um jogo a menos (4 a 5).

Foi a primeira derrota do Fortaleza na competição. O time cearense abriu a contagem com Assisinho, mas depois sofreu a virada com dois gols de Raul. Assim, a briga no Grupo A ficou mais acirrada, com três times com sete pontos que podem assumir a liderança neste domingo: Sampaio Corrêa, Luverdense e Águia.

No Grupo B da Série C, dois jogos aconteceram neste sábado. O Vila Nova venceu o Crac por 1 a 0, em Goiânia, e o Madureira passou pelo Duque de Caxias por 2 a 1, no Rio. Assim, os dois ganhadores lideram com sete pontos, mesma pontuação do Caxias, que joga neste domingo contra o Mogi Mirim.

Confira os resultados deste sábado na Série C:

Madureira 2 x 1 Duque de Caxias

Santa Cruz 2 x 1 Fortaleza

Vila Nova 1 x 0 Crac