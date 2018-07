Santa Cruz visita o Figueirense em briga direta contra a zona de rebaixamento

O Santa Cruz visita o Figueirense neste domingo, às 11 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 27.ª rodada, em duelo direto contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano é o penúltimo colocado, a cinco pontos de distância do adversário, que também está no grupo dos quatro piores da competição. Por isso, vencer fora de casa é fundamental.

Também seria uma maneira de esquecer a derrota por 2 a 0 para o Independiente Medellín, na Colômbia, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana e embalar para o duelo de volta, nesta quarta-feira, no Recife.

Na partida pelo Brasileirão, voltam ao time o lateral-direito Léo Moura, o meia João Paulo e o atacante Keno, poupados da viagem para Medellín. Outro que ficou de fora foi o centroavante Bruno Moraes, que vive grande momento e marcou nos últimos quatro jogos que entrou em campo.

O técnico Doriva, no entanto, não revelou que o atacante retomará a vaga entre os titulares ou se dará mais uma chance ao veterano Grafite, que fez um bom início de Brasileirão, mas caiu de produção e está há 14 jogos consecutivos sem balançar as redes.