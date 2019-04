Santa Cruz x ABC: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Brasil

Santa Cruz e ABC se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Arruda, em Recife, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No duelo de ida, o ABC venceu em casa por 1 a 0 e por isso joga pela vantagem do empate.

Santa Cruz x ABC terá transmissão da TV Globo (para Pernambuco).

O clássico do duelo conhecerá seu adversário da próxima fase após sorteio. O Santa Cruz chega embalado pela classificação na Copa do Nordeste. No sábado, o time pernambucano passou pelo CRB por 8 a 7 nos pênaltis, após empatar em 1 a 1 no tempo normal.

O ABC foca suas atenções na competição nacional. No Campeonato Potiguar, venceu o Força e Luz por 4 a 0 na rodada passada, mas a decisão do segundo turno será entre Potiguar e América-RN.