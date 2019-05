Santa Cruz x ABC: transmissão e horário do jogo pela Série C do Brasileiro

Santa Cruz e ABC se enfrentam neste sábado, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Arruda, em Recife, pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. As equipes estão no Grupo A da competição.

TRANSMISSÃO DE SANTA CRUZ X ABC

Santa Cruz x ABC terá transmissão online pelo canal DAZN.

O Santa Cruz é o lanterna do grupo, com três pontos. Nos quatro jogos que disputou até agora, o time venceu um e perdeu três. Já o ABC está em sexto lugar, mas só com um ponto a mais. Foram uma vitória, um empate e duas derrotas.

O momento das duas equipes não é bom. O Santa Cruz mudou de técnico, e Milton Cruz reestreará no comando do time no duelo deste sábado.

No ABC, o técnico Sérgio Soares chegou na semana passada. Após a derrota em casa para o Botafogo-PB no último domingo, os muros do estádio Frasqueirão foram pichados com mensagens de "acabou a paz" e contra o executivo de futebol Giscard Salton.