Santa Cruz x Bahia: onde assistir ao vivo na TV a partida pela Copa do Nordeste

Santa Cruz e Bahia jogam neste sábado, às 16h (horário local e 17h de Brasília), no estádio Arruda, em Recife, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão do canal Premiere.

As duas equipes, que dividem suas atenções entre os estaduais e a Copa do Nordeste, estrearam com empate no torneio regional. O Santa Cruz ficou no 0 a 0 com o Botafogo, da Paraíba, fora de casa, enquanto o Bahia, mesmo em seus domínios, só empatou por 1 a 1 com o CRB.

Nos estaduais, porém, a situação é diferente. Na quinta-feira, o Bahia goleou o Juazeirense por 7 a 1. O Santa Cruz empatou mais uma vez, agora por 1 a 1, contra o Flamengo Arcoverde.

Veja a segunda rodada da Copa do Nordeste 2019

Sábado

Sampaio Corrêa x Confiança

Santa Cruz x Bahia

CRB x Ceará

Domingo

Fortaleza x CSA

Altos x ABC

Salgueiro x Botafogo-PB