Santa Cruz x CRB: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Nordeste

Santa Cruz e CRB se enfrentam neste sábado, às 20h (horário de Brasília), no estádio do Arruda, em Recife, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Nordeste.

Santa Cruz x CRB terá transmissão do canal online Live FC.

O Santa Cruz se classificou na segunda colocação do grupo A, com doze pontos, enquanto o CRB foi o terceiro da chave com nove pontos. A Copa do Nordeste se tornou a única possibilidade de título do Santa Cruz após o time cair nas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Na ocasião, empatou com o Afogados em 1 a 1 e perdeu nos pênaltis por 3 a 1. Na última partida pela Copa do Nordeste, bateu o Confiança-SE por 2 a 0.

O CRB, por sua vez, está na final do Campeonato Alagoano contra o seu arquirrival, o CSA. O time passou pelo Jacyobá nas semifinais do estadual com duas vitórias. Na última partida que jogou no torneio regional, empatou com o Botafogo-PB em 0 a 0.