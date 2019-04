Santa Cruz x Fluminense: onde assistir ao vivo na TV e online ao jogo

O Fluminense vai até Pernambuco enfrentar o Santa Cruz, nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Arruda, para tentar garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o time carioca venceu, em casa, por 2 a 0.

Santa Cruz x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV e ainda é possível assistir online pelo site do SporTV e pelo aplicativo SporTV Play. O Estado fará minuto a minuto do jogo .

No primeiro jogo, o Fluminense conquistou uma boa vantagem, em confronto que ficou marcado pelo retorno do atacante Pedro aos gramados, após sete meses de recuperação de uma cirurgia no joelho. Com a vitória por 2 a 0, o Flu pode perder por até um gol de diferença que avança de fase. Se o Santa vencer por dois gols de diferença, a definição será nas cobranças de pênaltis. Três ou mais gols de vantagem para o time pernambucano, é ele quem avança de fase.

Fora das decisões estaduais, Santa Cruz e Fluminense aproveitaram a semana para focar na partida e também se preparar para o Brasileiro. O Fluminense estreia na Série A no domingo, contra o Goiás, enquanto o Santa Cruz estreia na Série C na segunda-feira, contra o Treze-PB.

Saiba como ver outros jogos da semana:

TERÇA-FEIRA

Deportivo Lara x Cruzeiro

Libertad x Grêmio

Atlético-MG x Nacional

Alavés x Barcelona

QUARTA-FEIRA

LDU x Flamengo

Corinthians x Chapecoense

Alianza Lima x Inter

Vasco x Santos

Jorge Wilstermann x Athletico-PR

Manchester United x Manchester City

QUINTA-FEIRA

Melgar x Palmeiras

Londrina x Bahia

Getafe x Real Madrid