Santa Fe confirma partida contra o Santos pela Copa Libertadores no Pacaembu

O Independiente Santa Fe, da Colômbia, confirmou nesta segunda-feira, por meio da conta do clube no Twitter, que a partida contra o Santos, pela quarta rodada do Grupo 2 da Copa Libertadores, a partida da volta entre as equipes na fase, no dia 4 de maio, será realizada no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Antes, as duas equipes se enfrentam no dia 19 deste mês, em Bogotá.

O Santos é o líder da chave na competição sul-americana com quatro pontos - empate contra o Sporting Cristal, no Peru, e vitória contra o The Strongest, da Bolívia, na Vila Belmiro. A equipe colombiana está na vice-liderança do grupo, com três pontos.

O elenco santista recebeu folga nesta segunda-feira, após a derrota para a Ponte Preta, no último sábado, em Campinas (SP), na primeira partida das quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo da volta será na próxima segunda, no Pacaembu. O time santista precisa vencer por dois gols de diferença para não depender das penalidades máximas. O elenco volta aos trabalhos no CT Rei Pelé nesta terça, às 15h30.