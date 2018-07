Santa Fe vence o Cobresal e assume liderança no grupo do Corinthians A disputa pela duas vagas do Grupo 8 nas oitavas de final da Copa Libertadores deve mesmo ficar restrita a apenas três times. Jogando em casa nesta terça-feira, o Independiente Santa Fe, de Bogotá, não tomou conhecimento do Cobresal, do Chile, venceu por 3 a 0, e assumiu a liderança do grupo do Corinthians.