Santa Rita surpreende o Santa Cruz e fica com a vaga na Copa do Brasil

Um dia depois de três grandes surpresas na Copa do Brasil - eliminações de São Paulo, Internacional e Fluminense, que agora jogarão a Copa Sul-Americana -, a quinta-feira reservou a classificação da maior zebra da competição às oitavas de final. No estádio do Arruda, no Recife, o Santa Rita, de Alagoas, empatou por 1 a 1 com o Santa Cruz e avançou por ter vencido na ida, em Maceió, por 3 a 2, na semana passada.

Este jogo seria disputado na última quarta, mas foi adiado em um dia devido à morte do ex-governador Eduardo Campos, candidato à presidência pelo PSB. Rafael Silva fez para o time visitante no primeiro tempo, enquanto que Betinho empatou para os donos da casa no segundo.

O Santa Rita, da cidade de Boca da Mata (AL), não está passando por esta boa fase por acaso. O time fez uma parceria com o antigo Corinthians Alagoano, que tem como gestor de futebol o empresário João Feijó. Nos anos 90 ele revelou e negociou muitos jogadores, explorando principalmente o mercado de segunda linha da Europa, em países como Portugal e Espanha.

Entre estes jogadores "exportados" pelo clube estão o meia Deco, aposentado no Fluminense após brilhar no Porto, de Portugal, e no Barcelona; o zagueiro Pepe, naturalizado português e que joga no Real Madrid; o volante Luis Gustavo e o meia-atacante Hulk - ambos defenderam a seleção brasileira na última Copa do Mundo.

Fundado em 1974, o Santa Rita conquistou três títulos da segunda divisão de Alagoas - 2007, 2009 e 2013. Nesta temporada fez uma parceria com o Corinthians Alagoano, que deu certo. Disputou a primeira divisão e agora brilha na Copa do Brasil em sua primeira participação na disputa.

CLASSIFICADOS - Com as classificações nesta quinta de Santa Rita e Santos - passou pelo Londrina -, está completa a lista de 16 clubes das oitavas de final da Copa do Brasil. Pela terceira fase, já tinham se garantido ABC, Vasco, Palmeiras, Corinthians, Ceará, América-RN, Bragantino e Coritiba. Eles vão se juntar aos seis que disputaram a Copa Libertadores: Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Grêmio.

Os confrontos das oitavas serão determinados por sorteio na próxima segunda-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio. Os clubes serão divididos em dois potes e os duelos serão do time de um pote contra o do outro.

O pote 1 é composto pelos times que jogaram a Libertadores mais Corinthians e Vasco, por serem os melhores no ranking de clubes da CBF. O pote 2 terá Palmeiras, Santos, Coritiba, Bragantino, América-RN, ABC, Santa Rita-AL e Ceará.