Santiago Arias se machuca em amistoso da Colômbia e desfalca Atlético de Madrid

O zagueiro Santiago Arias teve confirmada nesta segunda-feira uma lesão na costela e desfalcará o Atlético de Madrid por tempo indeterminado. O jogador se machucou durante a vitória da Colômbia sobre a Venezuela por 2 a 1 em amistoso disputado na última sexta-feira.

Por conta do problema, Arias foi liberado para viajar à Espanha e iniciar o trabalho de recuperação. "Santiago Arias passou nesta manhã por exames com o objetivo de complementar o diagnóstico do problema nas costas", informou o clube em comunicado. "O teste realizado determinou que o defensor sul-americano sofreu uma fratura de costela, por isso continua pendente evolução", concluiu a nota.

A nota não entrou em detalhes sobre o tempo de recuperação para o problema. Arias estreou pelo Atlético de Madrid na rodada passada do Campeonato Espanhol ao entrar no segundo tempo na derrota por 2 a 0 para o Celta de Vigo.

O colombiano foi contratado junto ao PSV Eindhoven. A tendência é que ele fique de fora de ao menos quatro partidas. O Atlético de Madrid volta a campo no próximo sábado, quando receberá o Eibar, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.