Santista Daniel Guedes vê Palmeiras como favorito para o clássico

O lateral-direito Daniel Guedes, do Santos, projeta uma vitória sobre o Palmeiras no próximo sábado, às 19 horas, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, para que o time apague definitivamente a frustração pela queda na Copa Libertadores deste ano. Apesar disso, o santista vê o rival alviverde com ligeiro favoritismo no clássico.

"(Favorito) Pelo fato de estar jogando em casa, com o seu torcedor, vindo de algumas vitórias consecutivas e a gente saiu da Libertadores. Sabemos que foi tudo muito difícil, o que a gente passou. Mas já passou. Acredito que o Palmeiras vive um momento pouco melhor que o nosso. Mas vamos lá para tentar uma vitória e mudar esse clima dentro do clube. Estamos tristes pelo que aconteceu. Sabemos que uma vitória muda tudo isso", analisou o lateral em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, em Santos.

Daniel Guedes afirmou que o time santista precisa estar concentrado, marcar muito a equipe palmeirense e procurar controlar a pressão para conseguir a vitória. O jovem lateral, de 23 anos, que chegou a ser criticado por algumas falhas defensivas, garante que ganhou experiência nesta temporada e se vê em condições de substituir o titular Victor Ferraz, que está machucado, à altura.

"Me vejo mais maduro pela quantidade de jogos - são 40 jogos - vivi algumas experiências boas, outras ruins. Fiz pênalti, falta, cheguei atrasado, adiantado. Uma série de coisas que te levam a ficar mais maduro, experiente para que você possa dar continuidade na carreira sem cometer os erros de antes. Um jogador para ser completo é difícil, mas a gente procura evoluir. Estou melhorando", frisou Daniel Guedes.

O técnico Levir Culpi comandou um treinamento nesta quarta, mas as atividades foram fechadas para a imprensa. O treinador não deverá ter o meia Lucas Lima para o jogo contra o Palmeiras. O volante Renato ainda é dúvida. Jean Mota e Vecchio devem ser os substitutos no meio-campo santista.

Com 44 pontos, o Santos chegou à vice-liderança do Brasileirão na rodada passada após a vitória sobre o Atlético Paranaense, na Vila Belmiro, mas a diferença para o Corinthians, que lidera a competição, é de dez pontos. Já a vantagem da equipe santista para Grêmio e Palmeiras, terceiro e quarto colocados, respectivamente, é de apenas um ponto.