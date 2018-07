Santista Henrique defende Neymar após pênalti perdido

Escalado para dar entrevista coletiva, o volante Henrique não escapou de comentar o erro do atacante, que cobrou de forma bizarra a penalidade, jogando a bola muito por cima da meta colombiana. E o jogador do Santos saiu em defesa do seu companheiro, ressaltando que o gramado do Estádio MetLife colaborou para que a cobrança fosse tão ruim.

"Deu para perceber claramente que o estado ruim do gramado contribuiu para que ele errasse. Deve ter passado um monte de coisa do jogador naquele momento, pois se ele converte seria o gol da vitória, mas é compreensível porque o estado do gramado contribuiu para o erro", repetiu Henrique.

Sem poder contar com Neymar e Arouca, outro jogador que serviu a seleção brasileira, além do atacante Miralles, lesionado, Muricy Ramalho comandou um treino em campo reduzido nesta manhã de quinta. Por ainda não ter contado com a volta do atacante e do volante que viajaram até os Estados Unidos, o treinador ainda não definiu uma equipe titular nos treinamentos desta semana, mas a tendência é a de que repita o time que perdeu por 2 a 1 para o Atlético-GO, no último sábado, no Gama (DF). A única mudança deverá ser a entrada do lateral-esquerdo Juan no lugar de Gerson Magrão.

Mas, independentemente do time que Muricy escalar, Henrique reconhece que hoje o Santos atravessa uma fase bem menos animadora do que a vivida nesta mesma época em 2011, quando o time se preparava para jogar o Mundial de Clubes da Fifa. Em 12.º lugar no Brasileirão, a equipe não tem mais objetivos a buscar nestas três rodadas finais da competição.

"Esse momento que o Santos está passando neste final de ano é muito chato para os jogadores porque, no mesmo período do ano passado, a expectativa do Santos era a disputa do Mundial e se tornar o melhor time do mundo. E agora nós não estamos brigando nem por vaga na Libertadores. A realidade naquela época era bem outra. Agora o que nós pensamos apenas é terminar bem o Campeonato Brasileiro, honrando a camisa do Santos", disse o volante.