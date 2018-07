Santista Juan pode pegar dois anos de suspensão no STJD

SANTOS - Santos e São Paulo podem ganhar um grande problema para resolver a partir desta quarta-feira. A partir das 16h30, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai julgar o lateral-esquerdo Juan, que pertence ao time tricolor, mas está emprestado à equipe santista. O jogador, que descumpriu um procedimento obrigatório ao ser submetido a um exame antidoping, pode pegar até dois anos de suspensão.

O caso aconteceu no dia 12 de setembro, quando o Santos venceu o Flamengo na Vila Belmiro. Juan foi sorteado para o antidoping, avisado a respeito, mas de acordo com a Coordenação Local de Controle de Dopagem da partida, antes de seguir para a coleta, o lateral passou pelo vestiário santista, o que fere a chamada "Cadeia de Custódia".

Pelo Código Mundial Antidoping, o atleta é obrigado a ir direto fazer a coleta, de modo que não seja possível burlar o exame. Assim, ele será julgado por infringir os artigos 2.3 (recusar-se ou não se apresentar uma justificativa válida a submeter-se a coleta de amostra) e 2.5 (adulteração ou tentativa de alteração de qualquer componente de controle) do Código Mundial Antidoping.

A pena prevista no Código é de dois anos de suspensão para o atleta infrator. Como Juan está emprestado ao Santos apenas até o fim do ano, ele teria que cumprir o gancho como jogador do São Paulo. Sabendo do problema, Muricy Ramalho não relacionou Juan para pegar o Atlético-MG, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro.