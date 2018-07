Santista Marquinhos mantém acusações contra o árbitro Marquinhos não vai cumprir a ameaça que fez no domingo, quando prometeu parar de jogar se ficasse comprovado o impedimento no seu gol anulado pelo árbitro Salvio Spinola Fagundes Filho. O meia alegou, nesta segunda-feira, que não se lembrava de ter comentando sobre isso, e que se falou foi com a cabeça quente. Mas o meia manteve as acusações contra a arbitragem do clássico, que terminou com vitória do Corinthians por 4 a 2.