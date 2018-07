Santista Miralles admite negociações com o Colo Colo

SANTOS - Encostado no Santos e liberado para negociar sua transferência, o atacante Ezequiel Miralles pode voltar ao Colo Colo. Nesta quinta-feira, o argentino admitiu, em entrevista ao jornal chileno La Nación, que sabe do interesse da equipe que o projetou repatriá-lo para a próxima temporada.

"Recebi ligações do Colo Colo e disse a eles que não descartava voltar. Amanhã (sexta) vou me reunir com a direção do Santos para decidir minha saída e esperar. Daqui uns 10 ou 15 dias teremos mais clareza da situação", disse ele ao jornal chileno.

O atacante, que chegou ao Santos trocado por Elano e nunca rendeu o esperado, admite que o que o afasta do Colo Colo é o dinheiro. "Sou muito agradecido ao Colo Colo e sempre existe a chance de voltar. O que acontece é que tenho que pensar no financeiro, que é muito importante. Veremos o que acontecerá, mas não descarto nada", afirmou.

Miralles está no Brasil há pouco mais de dois anos. Jogou pouco no Grêmio e também não correspondeu no Santos, apesar dos 11 gols que fez na soma do Brasileirão do ano passado com o último Paulistão. Mesmo assim ele não se arrepende de ter aceitado a mudança de país. "Se não é o melhor do mundo para se jogar, é um dos melhores", disse, em referência ao Brasil.