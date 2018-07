Santista rechaça 'folga': 'é preparação para o Mundial'

SANTOS - O Santos levou um time reserva para o jogo de domingo passado, contra o Ceará, em Fortaleza, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso não significa, porém, que os titulares tiveram folga. Pelo contrário. Pelo que conta o goleiro Rafael, a equipe principal santista viveu rotina dura de treinamentos visando a competição mais importante do ano: o Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão.

"Não é folga, é uma preparação para o Mundial. Não ficamos aqui (no CT Rei Pelé) sem fazer nada. Os jogadores de linha fizeram trabalho físico de quarta a sábado e eu também treinei muito com o preparador de goleiros. Até hoje a programação foi perfeita, tanto é que já ganhamos dois títulos este ano e por pouco não estamos na briga pelo Brasileirão", disse o goleiro santista, nesta terça-feira.

Nesta quinta-feira, contra o Atlético-GO, no Pacaembu, Rafael reassume a titularidade do gol santista. Na partida da 35.ª rodada, todos os titulares devem voltar ao time, dentro do rodízio promovido pelo técnico Muricy Ramalho. O goleiro, porém, não nega que o pensamento esteja no Mundial.

"A gente tem que trabalhar para chegar voando. Às vezes você fica preocupado e acaba se esquecendo de corrigir alguns erros. Então, está sendo importante o rodízio. Esta semana que não fui para o jogo, fizemos vários tipos de treinamentos específicos. Estamos nos preparando para os dois jogos da nossa vida", comentou Rafael, em referência à semifinal e uma possível final do Mundial, provavelmente contra o Barcelona.