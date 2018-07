Santista Thiago Maia ignora má fase do São Paulo e pede 'respeito' no clássico

O volante Thiago Maia está acostumado a enfrentar o São Paulo. Nesta quinta-feira, no Pacaembu, será uma das armas do Santos em mais um clássico diante do rival, que, no entanto, vive fase diferente do que está acostumado e briga para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mesmo com o time santista em condição bastante superior e lutando pelas primeiras posições, o jogador pregou respeito ao adversário.

"Independentemente da situação em que o São Paulo estiver, temos de respeitar e jogar. Não temos culpa do que o São Paulo está passando. Vamos fazer o nosso jogo para ganhar", declarou nesta terça-feira.

Com 51 pontos, o Santos é o quarto colocado no Brasileirão e busca selar sua vaga na Libertadores, além de ainda sonhar com o título. O São Paulo, por sua vez, tem 36 pontos, em 14.º, somente três acima da zona de rebaixamento. O clássico desta quinta será o primeiro de Copete diante deste rival.

"É uma partida muita interessante, é uma rivalidade grande, temos que fazer um grande espetáculo e somar os três pontos. O jogo na Colômbia entre Atlético Nacional e Santa Fé é um clássico mais ou menos parecido com essa rivalidade", comentou o colombiano.