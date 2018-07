Santistas aprovam classificação, mas lamentam fraca atuação

Os jogadores do Santos ficaram divididos ao final da vitória tranquila sobre o xará do Amapá por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. Alguns destacaram a importância da classificação para dar confiança aos atletas - o time atuou com os reservas - e também para a final do Campeonato Paulista, domingo contra o Osasco. Outros lamentam a fraca atuação. O time errou muitos passes e finalizações, principalmente no primeiro tempo.

"Não comemorei o gol porque não fiquei muito feliz com minha atuação. Ganhamos, mas poderíamos ter feito mais", afirmou o atacante camaronês Joel, autor do terceiro gol da vitória.

O Santos alternou bons e maus momentos e conseguiu os gols em lances individuais. Na próxima fase, vai enfrentar o Galvez, do Acre. "Tivemos alguns problemas de entrosamento, mas o resultado foi o mais importante", afirmou o meia Rodrigo Mendes.