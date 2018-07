Santistas dedicam gols da classificação desta quarta aos pais

Gabriel e Geuvânio dedicaram os gols marcados na vitória por 3 a 1 sobre o Sport, que classificaram o Santos para as oitavas de final da Copa do Brasil, para seus respectivos pais. O atacante Gabriel dedicou os dois gols marcados nesta quarta-feira para sua mãe, Lindalva Barbosa, que fez aniversário exatamente no dia da partida.

"Esse jogo foi importante. Houve uma grande melhora nos jogos com o Dorival Júnior. Jogamos bem. Acho que nosso time teve muita calma e maturidade. Domingo tem mais um jogo para deslancharmos. Muito bom fazer gol hoje, um dia mais que especial, porque é aniversário da minha mãe", disse o atleta.

Geuvânio, que definiu a vitória após belo lançamento de Renato, fez uma homenagem para seu pai, Givaldir dos Santos. "Eu dediquei o gol a ele porque ele está sempre comigo, sempre fez deu força. Foi um gol importante e vai para ele", disse o atacante.

No próximo domingo, o Santos enfrenta o Joinville, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, torneio no qual a equipe está na zona de rebaixamento. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o próximo adversário será definido por sorteio, que será realizado no dia 4 de agosto.