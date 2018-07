Santistas entram em confronto com a PM após derrota para o Barcelona-EQU

O entorno da Vila Belmiro viveu cenas de selvageria na noite desta quarta-feira, após o Santos perder em casa para o Barcelona-EQU, por 1 a 0, e dar adeus à Libertadores. Depois do apito final, torcedores do clube entraram em conflito com a Polícia Militar nos arredores do estádio. A PM interveio com bombas de efeito moral e gás de pimenta.

A confusão depois da partida obrigou o alvinegro a fechar os portões da Vila por alguns minutos, segurando dentro do estádio parte da torcida que ainda não havia deixado as arquibancadas. A fumaça gerada pelas bombas lançadas pela PM chegou a entrar na arena durante o tumulto.

Além de brigar com a polícia, alguns torcedores atiraram pedras em direção ao ônibus do Santos, que acabou danificado. Já na parte interna da Vila, um grupo ainda tentou invadir o vestiário santista depois do revés.

Segundo o site globoesporte.com, o confronto só foi controlado 20 minutos após ter sido iniciado, o que possibilitou com que os portões fossem reabertos para que o público pudesse deixar o estádio.