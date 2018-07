Santistas mostram satisfação com empate e lugar no G4 do Brasileirão

Sempre derrotado nos duelos recentes diante do Palmeiras no estádio Allianz Parque, em São Paulo, os jogadores do Santos saíram satisfeitos após a igualdade por 1 a 1, nesta terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Entrar no G4 após a finalização da 14.ª rodada era a meta, cumprida com a igualdade.

Mesmo festejando o resultado, os jogadores acreditavam que podiam mais. "Não estou querendo desmerecer o Palmeiras, mas tivemos as oportunidades mais claras no jogo. Infelizmente levamos um gol de bola parada", afirmou o lateral-direito Victor Ferraz. "O legal é que fizemos um bom jogo, foi um bom empate, nos mantemos lá em cima, no G4, e temos uma vantagem que, dos 14 jogos, oito foram fora de casa", afirmou.

O meia Lucas Lima, além da satisfação, ainda revelou a bronca dada pelo técnico Dorival Júnior no intervalo após um primeiro tempo sonolento e de pouca produção ofensiva. "Tomamos uma dura e voltamos diferente. Jogamos o que vínhamos jogando, criamos, empatamos e tivemos a chance de matar o jogo. Erramos, porém mostramos nossa força."

O Santos foi o único time que não perdeu do Palmeiras em sua arena neste Brasileirão. E um dos poucos a dar trabalho para o goleiro Fernando Prass. Já o zagueiro Luiz Felipe saiu na bronca. Ele falhou no gol do colombiano Mina e justificou, reclamando da arbitragem. "Um jogador do time deles me segurou e não deu tempo para a gente fazer a troca (de marcação). Daí o Mina foi feliz e fez o gol."

Na próxima rodada, a 15.ª, o Santos volta a campo neste sábado, às 18h30, diante da embalada Ponte Preta, que vem de três vitórias, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.