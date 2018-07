Santistas rebatem provocações gremistas após vitória

A festa santista nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, veio em tom de desabafo após a vitória por 3 a 1. A molecada do Santos estava engasgada com o time gaúcho por causa de declarações esnobes de seus dirigentes, principalmente do presidente Duda Kroeff, que provocou os rivais após os 4 a 3 do jogo da semana passada, no Estádio Olímpico.

Veja também:

Santos passa pelo Grêmio e está na final da Copa do Brasil

COPA DO BRASIL - Tabela

"Avisa o presidente do Grêmio que isso aqui é o Santos. Estamos na final e fiz um dos gols mais importantes de toda a minha vida", desabafou o meia Paulo Henrique Ganso, que abriu o placar na Vila ao acertar o ângulo do gol de Victor. "Eles não tiveram respeito pela garotada, pelos meninos", seguiu, bastante irritado.

"Falaram um monte de besteiras a semana inteira lá no Sul, disseram que não sabiam quem era a gente. Quero ver o que falarão agora, fiz até dança gaúcha", seguiu Neymar, com o tradicional sorriso no rosto.

Até mesmo o volante Wesley, muitas vezes comedido, desabafou contra os rivais. O autor do terceiro gol, passando até pelo goleiro Victor, afirmou que os gaúchos voltarão para casa conhecendo a força dos santistas.

Robinho, que fez o segundo gol, foi mais diplomático e preferiu homenagear os torcedores e o principal deles na Vila: o filho Robson Júnior. "Eu havia prometido para ele e graças a Deus pude cumprir. Foi um belo gol", disse o atacante, de malas prontas para a Copa. "Espero voltar bem para disputar mais uma final. E quero ficar, de coração."