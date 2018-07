Santistas são presos por vandalismo no metrô Um grupo de cerca de 60 torcedores santistas foi detido, por volta das 18h30 de quarta-feira, por agentes de segurança do metrô e por policiais militares após, segundo a assessoria de imprensa da Companhia do Metropolitano, "causar distúrbios e quebrar uma das janelas de uma composição".