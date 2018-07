Santistas tentam evitar clima de 'já ganhou' no Paulistão

O Santos levou um susto diante do Santo André, mas conseguiu sair vitorioso na primeira partida da final - a 3 a 2 -, e agora leva uma boa vantagem para o confronto de volta. Poderá perder por até um gol de diferença para ficar com o troféu do Campeonato Paulista.

Já ganhou? "Não", afirmou o técnico Dorival Júnior. "Contra o Santo André a gente chegou a perder o controle do jogo por um certo momento. Temos uma boa vantagem, porém a cautela é sempre necessária. Os jogadores sabem que será uma partida complicada", completou.

Na temporada, o Santos não sofreu nenhuma derrota acima de dois gols. "Isso mostra que nossa equipe tem um padrão", explicou o atacante André. "Mas sabemos que nada está ganho. Podemos esperar mais dificuldade no próximo confronto."

Robinho foi enfático ao falar sobre o Santo André. "Não tem nada de menosprezar. O Santos sabe das dificuldades que enfrentará. [No primeiro jogo] tivemos problemas para conseguir virar. Foi muito difícil."

Autor de dois gols, Wesley recebeu amarelo e não poderá atuar diante do Santo André. "Será uma perda. Mas o Santos tem um grupo capaz de suprir essa ausência. Vamos trabalhar essa semana com calma, primeiro pensando no jogo contra o Atlético-MG [na Copa do Brasil]."