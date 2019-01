Santistas veem vitória como resposta a críticos e exaltam Sampaoli

A terceira vitória no Campeonato Paulista, sendo a primeira em clássicos na temporada, provocou desabafos de jogadores do Santos. Após o time superar o São Paulo por 2 a 0, no Pacaembu, e ampliar o seu início perfeito no Paulistão, os atletas destacaram que o time iniciou a temporada sob desconfiança, mas tem conseguido afastá-la com boas exibições.

Autor do primeiro gol do Santos na partida, o zagueiro Luiz Felipe destacou o peso do triunfo em um clássico e contra um rival que havia vencido nas duas rodadas anteriores. Assim, acredita que o time vai deixando a desconfiança pra trás.

"É muito importante a gente ganhar, porque estava todo mundo criticando a nossa equipe. Hoje, enfrentamos o São Paulo, que é qualificado, e conseguimos os três pontos", festejou o zagueiro em entrevista ao Premiere.

O Santos sofreu várias baixas de peso para a temporada 2019, como as saídas de Dodô, Bruno Henrique e Gabriel, mas ainda assim vem sendo competitivo. E para o meia Jean Mota, o responsável pelo bom momento é o técnico Jorge Sampaoli. O meio-campista, inclusive, vem se destacando com o treinador argentino e deu o passe para o primeiro gol do time no clássico deste domingo.

"O Sampaoli foi fundamental. É um treinador que busca opções e tem uma visão tática muito boa. No final, ele percebeu que nosso meio estava congestionado e colocou três zagueiros. Nós estabilizamos ali atrás e saímos com a vitória", disse Jean Mota, que deixou o time para a entrada do zagueiro Felipe Aguilar na reta final do confronto.

Líder do Grupo A do Paulistão com nove pontos, o Santos voltará a jogar na quinta-feira, quando vai visitar o Bragantino, pela quarta rodada.