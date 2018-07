Santistas lamentam chances perdidas em empate com o Sport

O empate em 2 a 2 com o Sport, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Brasileirão, entrou para a coleção de bobeiras do Santos na competição. Assim como ocorreu no empate com o Avaí e na derrota para a Chapecoense, ambos fora de casa, a equipe perdeu muitas oportunidades para marcar contra os pernambucanos, que conseguiram empatar no último lance do jogo. Após a partida, os jogadores lamentaram mais um tropeço santista.

O atacante Gabriel, que perdeu chance clara de definir o duelo quando o placar apontava 2 a 1 para o Alvinegro, admitiu em entrevista ao canal Premiere que o resultado não foi bem aceito pelo time. "Empate com gosto de derrota, claro, mas eles foram bem, tiveram seus méritos", disse, reconhecendo o mérito do adversário. "Trabalhamos bem a bola, mas não conseguimos a vitória. Agora vamos tentar corrigir os erros para o próximo jogo."

Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Marcelo Fernandes lembrou que a incapacidade santista em decidir as partidas tem sido uma constante neste começo de Brasileirão. "Contra o Cruzeiro, quando saímos vitoriosos, também tivemos grande volume de jogo e perdemos muitas chances, quase cedendo o empate”, analisou. "O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Não podemos cometer esse tipo de erro."

Agora o Santos volta suas atenções para o clássico contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, no Morumbi. O confronto será o primeiro da equipe sem Robinho, que se apresenta à seleção brasileira nesta segunda para a disputa da Copa América.

O atacante, inclusive, pode não atuar mais pelo time. Com contrato até o dia 30 de junho com o Santos, Robinho tem passado por uma verdadeira novela em volta da renovação do seu vínculo. Publicamente, a diretoria santista tem se mostrado otimista em relação à possibilidade de continuar com o ídolo.