Santo André acerta com Sandro Gaúcho como treinador

A diretoria do Santo André preferiu não arriscar e já definiu quem será o substituto de Pintado na sequência da temporada. Trata-se do ex-atacante Sandro Gaúcho, que estava trabalhando como auxiliar técnico do time.

O diretor de futebol do clube, Juraci Catarino, confirmou a efetivação de Sandro Gaúcho, que acumula experiências por Palestra-SP, Patrocinense-MG e Poços de Caldas-MG. O treinador vai comandar o time no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e também na Série C do Brasileiro.

"É um nome que nos agrada porque já teve bom desempenho nas parcerias com o Palestra, Poços de Caldas e Patrocinense. Não é uma aposta. Ele tem total confiança. É uma pessoa que se identifica com o clube, com a cidade e com a torcida", afirmou Catarino.

No entanto, a missão de Sandro Gaúcho será complicada. O Santo André se encontra na penúltima colocação do Paulistão, com apenas seis pontos, e ainda não venceu na competição. Na próxima quarta-feira, o adversário será o Naviraiense-MS, pela partida de volta da primeira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o time paulista venceu por 2 a 1. Com isso, pode perder até por 1 a 0 que irá avançar à segunda fase.