Santo André conta com o apoio da torcida no Pacaembu

A diretoria do Santo André garante que vai ter o apoio de sua torcida na primeira partida da final do Campeonato Paulista, domingo, no Pacaembu, contra o Santos. A expectativa é de que sejam vendidos os nove mil bilhetes destinados ao clube - o Santos ficou com 26 mil.

Estes bilhetes do Santo André são referentes ao tobogã e custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). A esperança é de que todos os ingressos estejam esgotados até sábado.

"Ainda não temos um número exato de quantas entradas já foram comercializadas, mas posso garantir que a procura tem sido intensa. Nossa expectativa é de que um bom público apareça para prestigiar nosso time nesta decisão", assegurou o vice-presidente de gestão esportiva, Romualdo Magro Júnior.

O dirigente confirmou também que o clube pode fechar com mais um patrocinador para as finais. Seria uma empresa de telefonia celular, que ocuparia as mangas das camisas. O valor da negociação ainda não foi divulgado.

ESCALAÇÃO Com relação ao time, o técnico Sérgio Soares praticamente definiu o substituto do lateral-esquerdo Carlinhos, suspenso por ter sido expulso diante do Prudente. Arthur, de 23 anos, deve ser o substituto.

Outra novidade certa é a volta do atacante Rodriguinho, artilheiro do time com 14 gols, e vice-goleador do Paulistão, só ficando atrás de Ricardo Bueno, que fez 16 gols pelo Oeste, de Itápolis. Rodriguinho cumpriu suspensão na derrota para o Prudente e deve entrar na vaga de Renato Dias. E, como Nunes continua se recuperando de uma distensão muscular, Rodrigão deverá ser mantido no ataque.