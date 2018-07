Santo André demite Sandro Gaúcho após duas derrotas

Esta será a segunda passagem do treinador pelo Estádio Bruno José Daniel. Em 2002, Rotta teve sua primeira experiência como treinador no próprio Santo André. Neste ano, ele levou o Catanduvense à elite do futebol paulista.

Sem nenhum ponto ganho na Série C, o Santo André volta a campo no próximo domingo, às 15 horas, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, diante do Caxias-RS, em jogo válido pelo Grupo D. Rebaixado ano passado da Série B, o time paulista já começa a se preocupar com a ameaça de queda para a Série D, em 2012. Para tanto, não pode terminar em último lugar em seu grupo.