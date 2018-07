Santo André e Prudente duelam por vaga na final

Maiores surpresas do Paulistão, Santo André e Prudente duelam neste domingo para ver quem segue na disputa do inédito título. Os dois times se enfrentam a partir das 18h30, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista, em busca de uma vaga na final do campeonato.

Por ter vencido o primeiro jogo das semifinais por 2 a 1, no domingo passado, em Presidente Prudente, e ter feito melhor campanha na fase de classificação do campeonato, o Santo André joga com a vantagem do empate ou até mesmo da derrota por um gol de diferença.

No Santo André, o único problema para o técnico Sérgio Soares é justamente o principal destaque do time. Artilheiro com 14 gols, o atacante Rodriguinho recebeu seu terceiro cartão amarelo no jogo de ida e cumpre suspensão neste domingo. Renato Dias deve entrar.

"Tivemos tempo para recuperar os atletas e trabalhar as partes física e tática. O grupo está pronto para a decisão e totalmente focado para fazer uma boa partida em casa. Ainda não defini os titulares", explicou Sérgio Soares, tentando despistar a provável formação.

Além da conquistar a vaga na final, o Prudente quer acabar com um retrospecto negativo diante do Santo André. Além da derrota no primeiro jogo da semifinal, o time perdeu para o rival na fase de classificação do campeonato, quando levou de 3 a 1.

O técnico Toninho Cecílio adotou mistério e fechou os treinamentos durante a semana. Mas a principal novidade do Prudente deve ser na lateral-direita, porque Paulo César, que ficou de fora do primeiro jogo com dores musculares, já tem condição de voltar ao time.